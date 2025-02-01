خبراء: النظام الصحي في غزة منهار تماماً وبناؤه يتطلب 12 عاماً

قال خبراء صحيون إن النظام الصحي في قطاع غزة منهار تماماً جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإن إعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاماً. ووصف المشاركون في فعالية تضامنية مع قطاع غزة في جنيف، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدين ضرورة عدم السكوت إزاءها.

وأطلقت مجموعة من العاملين في مجال الصحة أخيراً فعالية بعنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء"، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة. وتحدث عدد من المشاركين في الفعالية، عن "المجازر" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وزملائهم العاملين في مجال الصحة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

تحالف دولي صحي لمناصرة غزة

قال التركي حسين دورماز عضو "مبادرة الصحة الدولية" والمشارك في الاحتجاج، إنهم وجهوا نداء إلى أكثر من 10 منظمات صحية في تركيا، وتواصلوا مع زملائهم في دول أخرى لتنظيم احتجاج يطالب باتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الصحي المتدهور في غزة.

وأشار إلى تشكل تحالف دولي صحي لمناصرة غزة، موضحاً أن "هناك 100 منظمة صحية من أكثر من 12 دولة نشطة حالياً في مكان الاحتجاج". وأضاف: "هناك منظمات أخرى من 50 دولة وقعت على البيانات التي نشرناها أو أظهرت تضامناً من خلال تنظيم احتجاجات متزامنة".

وأكد أنهم نظموا هذا الاحتجاج لتسليط الضوء على ما فعلوه من أجل غزة، ولمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها باتخاذ "إجراءات ملموسة" لإنقاذ الوضع.

وقال دورماز: "في البداية، نريد أن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، لأنه طالما استمر هذا الوضع في غزة، فلن تكون هناك أي فرصة للمساعدة"، موضحاً أن "النظام الصحي في غزة انهار تماماً، وبناء على دراسات علمية قمنا بها، فإنه حتى لو تم السماح لنا بالدخول إلى غزة بدون أي شروط، فإن بناء كل شيء يتطلب 12 عاماً".

وتابع: "نريد إعادة بناء كل شيء، خاصة فتح الطريق أمام المساعدات الطبية بدون أي شروط، سواء من حيث العاملين أو المعدات"، مؤكدا أن دعواتهم لقيت صدى في الأمم المتحدة، إذ التقى وفد من المشاركين في الاحتجاج مسؤولين من المنظمة، الثلاثاء الماضي.

وشدد على أن "الجميع تابعوا على الهواء مباشرة وقوع إبادة جماعية في غزة، في سابقة تاريخية، وهناك إجماع عالمي على هذا الأمر".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أميركي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / الأناضول