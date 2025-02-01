حماس تستنكر الوضع المؤلم للأسرى المحررين.. والصليب الأحمر غاضب

استنكرت حركة حماس، خروج الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال مباشرة إلى المستشفيات، مؤكدة أن ذلك يؤشر على "بشاعة" ما يتعرضون له في سجون الاحتلال من تعذيب.

كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين خلال إطلاق سراحهم اليوم، إذ كانوا "مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم".

وقالت حماس، في بيان اليوم السبت، إن "خروج أسرانا من سجون الاحتلال إلى المستشفيات إثر التعذيب يؤكد بشاعة ما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية".

وأكدت أن "الانتهاكات المروعة والمتواصلة بحق أسرانا جرائم حرب تستدعي تدخلا فورياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها.لوقفها ومحاسبة مرتكبيها".

وتعهدت حماس "بالوفاء لأسرانا في سجون الاحتلال بكسر قيدهم وإعادتهم إلى أحضان شعبهم".

من جانبها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى المفرج عنهم.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -في نسختها الإنجليزية- عن مصدر أمني لم تسمه قوله "أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم".

وكان "أكثر ما أثار غضب المنظمة الدولية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم"، وفق المصدر ذاته.

وأطلقت سلطات الاحتلال اليوم سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 142 تم نقلهم من سجن كتسيعوت إلى قطاع غزة وتم إطلاق سراح الباقي من سجن عوفر إلى الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك بعد إطلاق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين صباح اليوم في الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين