شهيد برصاص جيش الاحتلال في مخيم طولكم

استشهاد مواطن، عصر اليوم السبت، برصاص قوّات جيش الاحتلال في مخيّم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن وحيد صباغ أبو ماضي أصيب بجراح حرجة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حارة قاقون بمخيم طولكرم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تمكنت من نقل إصابة رجل عمره (50 عاما) من مخيم طولكرم برصاص حي بالصدر، جاري إنعاش قلب ورئتين، ونقله إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من آليات وجرافات عسكرية ثقيلة إلى مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف وتدمير إضافي للبنية التحتية ومنازل المواطنين والمحال التجارية وسط تفجير لعدد منها.

وتواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على عشرات المنازل داخل المخيم وأطرافه، وتحويلها لثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها.

المصدر / فلسطين أون لاين