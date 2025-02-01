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ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة.. وتواصل عمليات انتشال الجثامين

01 فبراير 2025 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 27 شهيدا و8 جرحى إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإبادة إلى 47487 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن بين الشهداء 24 شهيدا انتشلت جثامينهم من مناطق مختلفة في قطاع غزة، وشهيد جديد، وشهيدان متأثران بإصابتهما، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الاسرائيلي إلى 47,487 شهيد و 111,588 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.


 

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#جثامين الشهداء #حرب الإبادة

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