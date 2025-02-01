إصابة طفل في رام الله ومستوطنون يهاجمون أراض بالأغوار

أصيب، ظهر اليوم السبت، طفل فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال قرب معتقل عوفر برام الله وسط الضفة الغربية، في حين أطلق هاجم مستوطنون أراض فلسطينية في الأغوار الشمالية.

وأفادت الهلال الأحمر بأن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة في الفخذ لطفل في الخامسة عشرة من عمره، قرب سجن عوفر، وتم نقله إلى المستشفى.

واعتدى جيش الاحتلال على المواطنين وأهالي الأسرى خلال تواجدهم قباله معتقل عوفر عبر إطلاق قنابل الصوت والغاز صوبهم مما أوقع إصابات بالاختناق في صفوفهم خلال انتظارهم الإفراج عن الأسرى المحررين ضممن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

من جانب آخر، أطلق مستوطنون، اليوم السبت، مواشيهم في المزروعات البعلية للمواطنين الفلسطينيين بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن المستوطنين رعوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين الفلسطينيين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية.

ومع نمو المحاصيل البعلية للمواطنين، يستهدف المستوطنون تلك المحاصيل برعيها بمواشيهم مما يتسبب بخسائر كبيرة في انتاجها.

المصدر / فلسطين أون لاين