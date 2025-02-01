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القدرة: إرادة المقاومة لن تتوقف حتى تحرير كلِّ الأسرى من سجون الاحتلال

01 فبراير 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة، أنَّ  "طوفان الأحرار" مستمر، وأن إرادة المقاومة لن تتوقف حتى تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال.

وقال القدرة، إنّ "معادلة الأسرى اليوم لم تعد كما كانت، بل أصبحت جزءًا من معركة التحرير الشاملة".

وأضاف "يواصل شعبنا الفلسطيني كتابة فصول جديدة من الصمود والعزة، ويسطر أسرانا الأبطال ملحمة من الثبات في وجه الاحتلال، بينما تؤكد المقاومة التزامها بواجبها الوطني والإنساني تجاههم".

 وفي هذا السياق، تتحرر اليوم الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار" التي تأتي ثمرةً لتضحيات شعبنا ومقاومتنا الباسلة، لتعيد الحرية لـ 183 أسيرًا من سجون الاحتلال (18 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة، الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر).

ووجّه القدرة، تحيةً لأبطال المقاومة الذين أوفوا بعهدهم، وقدموا التضحيات ليعود الأسرى إلى ديارهم، كما حيا أهلنا في غزة الصامدة، الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات العظيمة.

ودعا جماهير شعبنا إلى استقبال الأسرى المحررين استقبال الأبطال، تقديرًا لصمودهم وتضحياتهم، وإيصال رسالة واضحة بأن شعبنا لا ينسى أسراه ولن يهدأ له بال حتى ينالوا جميعًا حريتهم.

وجدّد القدرة تأكيده، أن طوفان الأحرار ليس مجرد صفقة، بل هو عهد جديد بأن زمن الأسرى خلف القضبان إلى الأبد قد ولى، وأن المقاومة باتت الرقم الصعب الذي يحطم قيود السجن، ويعيد للأسرى نور الحرية والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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