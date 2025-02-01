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حماس تدعو للتَّصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضَّفَّة والقدس المُحتلة

01 فبراير 2025 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط للنفير العام وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة نصرة لمخيم جنين ومخيم طولكرم، والتصدي لمخططات التهويد والتهجير بالضفة والقدس.

وقال ناصر الدين، إنّ "استمرار الاحتلال بعدوانه على مخيم جنين ومخيم طولكرم وعمليات الاغتيال التي شهدتها مناطق متفرقة في شمال الضفة تعكس نازية الاحتلال ومخططاته الرامية لتهجير أبناء شعبنا عن أرضه في القدس والضفة".

وبيّن، أن جرائم الاحتلال وعدوانه سيفشل أمام صمود أبناء شعبنا وثباته على أرضه وتشبثه بحقوقه، وصمود مقاومتنا الباسلة.

وأكد ضرورة التوحد خلف المقاومة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة المناطق بالضفة المحتلة، وإحباط جميع مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء المقاومة والسير في مخططات تهويد القدس والضفة.

وشدد القيادي ناصر الدين على عظم المسؤولية على الكل الفلسطيني للتحرك العاجل في كافة مناطق تواجده، لدعم المقاومة خصوصا في مخيمات طولكرم وجنين.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على محافظتي جنين لليوم الثاني عشر على التوالي، وطولكرم لليوم السادس على التوالي، وسط تدمير وتجريف للبنية التحتية وتفجير للمنازل ومحاولات متواصلة لتهجير المواطنين من مناطق سكناهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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