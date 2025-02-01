أعلن مكتب إعلام الأسرى، ظهر اليوم السبت، وصول حافلة الأسرى المحررين بالدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار إلى بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله.

وأظهرت مقاطع الفيديو، تجمع آلاف المواطنين الفلسطينين لاستقبال حافلة الأسرى المحررين التي وصلت إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وذكرت مصادر صحفية، أنَّ قوات الاحتلال أطلق القنابل الصوتية باتجاه الأهالي في بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع خروج حافلة الأسرى المحررين بصفقة المقاومة.

وصباح اليوم، أكد مكتب إعلام الأسرى، أن قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تتضمّن اسم أحد الأسرى من قائمة الـ 9 المرضى، وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرًا من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر.

وفي التفاصيل، قال المكتب، إنه "في إطار تنفيذ اتفاق الإطار العام لصفقة "طوفان الأحرار"، والذي تضمن الإفراج عن 1000 أسير من أبناء غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 110 أسرى من ذوي المؤبدات، مقابل الإفراج عن قائمة الـ 9 المرضى والمصابين".

وأشار إلى أن الأسرى الـ 111 الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، هم جزء من قائمة الـ 1000 أسير من أبناء غزة الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية بعد السابع من أكتوبر، وذلك ضمن مراحل تنفيذ الصفقة.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى، عن أسماء الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة. ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب، من المقرر أن يتم الإفراج يوم السبت 1 فبراير 2025 عن: (18 أسيرًا من ذوي المؤبدات، 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر).

وأكد، أن هذه الدفعة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحرير الأسرى الفلسطينيين، وإيفاءً بالتزام المقاومة تجاه الأسرى الذين يعانون داخل سجون الاحتلال.

وأشار، إلى أن هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة في معركة تحرير الأسرى، وتعكس التزام المقاومة بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الأسرى وذويهم.

الدفعة الثالثة

في 30 يناير 2025، تمكنت المقاومة من تحرير الدفعة الثالثة ضمن صفقة طوفان الأحرار، حيث شملت تحرير 110 أسرى، من بينهم 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا يقضون أحكامًا مختلفة، و30 أسيرًا من الأطفال والنساء.

الدفعة الثانية

ويوم السبت 25 يناير 2025، حققت المقاومة إنجازًا مهما بتحرير 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

الدفعة شملت الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا بأحكام مختلفة، مع إبعاد 70 أسيرًا للخارج.

الدفعة الأولى

وفي 19 يناير 2024، أُفرج عن 90 أسيرة وطفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى، لتكون هذه الدفعة هي البداية المؤثرة لمسار التحرير ضمن صفقة التبادل.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.



