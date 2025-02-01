حماس: الحالة الجيدة التي يظهر بها أسرى العدوِّ تثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المقاومة أفرجت عن ثلاثة أسرى للعدو الصهيوني أحدهم (إسرائيلي) يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال، في إطار صفقة (طوفان الأحرار).

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنّ "عملية التسليم اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، تعتبر رسالة عهد ووفاء أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار".

وأضافت، أنه "رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير ( الإسرائيلي) الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعاني من أمراض متعددة".

ولفتت إلى أنّ صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز هو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدسات.

وأوضحت حماس، أنَّ الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون.

ونوَّهت إلى أنّ إنجاز المقاومة لعملية التبادل الرَّابعة اليوم بكل إبداع وكبرياء هو ترسيخ لِقِيَمِها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق، داعيةً إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة.

وسلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، 3 أسرى "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في مدينة خانيونس ومدينة غزة.

وبدأت عملية التسليم من خانيونس، حيث أفرجت القسَّام عن الأسيرين "الإسرائيليين" عوفر كالديرون و ياردن بيباس وسلَّمتهما إلى الصليب الأحمر، وبعد ساعةٍ من عملية التسليم الأولى، أتمَّت كتائب القسَّام مراسم تسليم الأسير "الإسرائيلي" الأمريكي الثالث كيث سيغال من ميناء مدينة غزة.

ويوم الخميس، سلَّمت كتائب القسَّام، المجندة "الإسرائيلية" الأسيرة آجام بيرغر، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا القدس، الأسيرة أربيل يهودا والأسير وغادي موزيس من مدينة خانيونس جنوب القطاع. وبالمقابل، أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون "الإسرائيلية".

والسبت الماضي، سلَّمت كتائب القسام الأسيرات المجندات "الإسرائيليات" الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة، فيما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات من غزة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

المصدر / فلسطين أون لاين