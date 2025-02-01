سفير الاحتلال بالأمم المتحدة يحرض على الجيش المصري ويحذر من تسليحه

حرض سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، على الجيش المصري، وتنامي ترسانته العسكرية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم السبت، أن السفير دانون حذر من تنامي الترسانة العسكرية لمصر، وتساءل عن سبب استثمار القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنويا في أسلحة متقدمة على الرغم من أن مصر لا تواجه أي تهديدات فورية.

وأضافت الصحيفة أن دانون قال، في مقابلة مع الصحفي ميندي ريزل في برنامج أخبار الأسبوع على إذاعة «كول براما»، إن الحشد العسكري المصري «يدعو إلى القلق في ضوء هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على تل ابيب».

وأضاف دانون أن «مصر تنفق مئات الملايين من الدولارات على المعدات العسكرية الحديثة سنويا، على الرغم من أنه لا يوجد تهديد على حدودها».

هجمات 7 أكتوبر

وتابع دانون: «لماذا يحتاجون كل هذه الغواصات والدبابات؟ يجب أن ننتبه بعد هجمات السابع من أكتوبر، فقد تعلمنا الدرس، يجب أن نراقب مصر عن قرب، ونستعد لأي سيناريو».

وأشار دانون إلى دور الولايات المتحدة في إمداد مصر بالأسلحة، وطالبها بإعادة تقييم الأمر.

ونقلت الصحيفة عن دانون قوله: «نحتاج إلى أن نسأل الولايات المتحدة: لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟».

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول عبري كبير هذه المخاوف علنا بشأن التوسع العسكري المصري.

إعادة تقييم

وأضافت الصحيفة أن تصريحات دانون تأتي في وقت تقوم فيه (تل أبيب) بإعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية بعد هجمات حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من دور الوساطة التي قامت به مصر في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، فإن تصريحات دانون تُبرز فجوة الثقة المتنامية بين الدولتين.

المصدر / وكالات