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الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم السَّادس على التَّوالي

01 فبراير 2025 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم السَّادس على التَّوالي

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم السَّادس على التَّوالي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، مخلفةً دمارًا كبيرًا في ممتلكات المواطنين ومنازلهم والبنية التحتية، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات قسرًا.

وقالت مصادر صحفية، إنّ دوريات راجلة من جيش الاحتلال جابت شوارع المدينة، خاصة بالأحياء الغربية والجنوبية والشرقية، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، وحولت مباني سكنية وتجارية عدة إلى ثكنات عسكرية ونشرت قناصتها فوق أسطحها.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال الموجودة في العمارات التجارية أطلقت طوال الليل طائرات تصوير بشكل مكثف في منطقة سوق الخضار، في حين اقتحم جنود مشاة المقبرة الغربية ونفذوا أعمال تمشيط داخلها وفي محيطها.

وواصل الاحتلال فرض حصار مشدد وينشر قواته في كافة حارات مخيم طولكرم ويعتلي القناصة المباني المرتفعة داخله وفي محيطه.

وذكرت مصادر محلية، أنَّ قوات الاحتلال تواصل إجبار المواطنين في المخيم على مغادرة منازلهم في حارات النادي والشهداء والغانم والمطار وأبو الفول.

وأشارت، إلى أن هذه العمليات ترافقت مع تدمير محتويات المنازل وتفجير عدد منها وهدمها وإحراقها، كوسيلة لترهيب المواطنين والضغط عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عدوان على طولكرم

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