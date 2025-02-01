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السلطة تبلغ واشنطن استعدادها للصدام مع حماس لأجل السيطرة على غزة

01 فبراير 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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أحد اجتماعات قيادات السلطة في رام الله

زعم الصحفي الإسرائيلي زيو روبنشتاين، أن السلطة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها مستعدة "للتصادم" مع حماس من أجل السيطرة على غزة.

وبحسب الصحفي الإسرائيلية تخطط السلطة لحكم غزة من خلال لجنة تتألف في معظمها من شخصيات من خارج السلطة.

وذكر أنه تم تقديم الاقتراح إلى ستيف ويتكوف، مبعوث إدارة ترامب، خلال اجتماع في الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية، حيث من المفترض أن يدير زياد أبو عمار، وهو مواطن أمريكي ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، قطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

نوه الصحفي الإسرائيلي إلى مسؤول أميركي كبير رفض ادعاء السلطة الفلسطينية بأنها مستعدة لمحاربة حماس ووصفه بأنه "وهمي".

وقال "حماس تستمر في إظهار السيطرة العسكرية في غزة، والسلطة الفلسطينية لن تتمكن من التعامل معها دون مساعدة".

المصدر / فلسطين أون لاين-ترجمات
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#حماس #واشنطن #السلطة #السيطرة على غزة

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