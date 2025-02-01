الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مداهمات لمنازل المواطنين من بينهم منازل أسرى من المقرر الإفراج عنهم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير خالد أبو الأمير، المقرر الإفراج عنه اليوم في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وحذرت العائلة من إقامة أي احتفالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير نزار عزيز زيدان المقرر الإفراج عنه اليوم ضمن صفقة "طوفان الاحرار" فى قرية بيرنبالا، وهددت ذويه بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية بحريته، وأجبرتهم على إزالة خيمة الاستقبال.

وأكدت مصادر صحفية، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت ناصر دودين شقيق الأسير المحرر بصفقة تبادل الأسرى محمود دودين بعد اقتحام منزله في دورا جنوب الخليل.

واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير عبد الباسط شوابكة المقرر الإفراج عنه اليوم ضمن صفقة "طوفان الاحرار" فى مدينة البيرة وهددت ذويه بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية بحريته.

ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، ارتفعت حصيلة حالات الاعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 14 ألفًا و 300.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، قائمةً بأسماء الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال خلال حملات المداهمة فى مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عُرف منهم:

1- امير أبو شارب - قلقيلية

2- قصي مسكاوي - قلقيلية

3- المحرر وهيب مسكاوي - قلقيلية

4- توفيق مسكاوي - قلقيلية

5'الفتى أحمد الحجه - بلدة عرابة - جنين

6- صالح عماد الأسمر - جنين

7- أسيد صالح الأسمر - جنين

8- عبود صبيح - جنين

9- الشاب أشرف غنايم - طولكرم

10- الدكتور ماهر النموره - دورا - الخليل

11- ناصر احمد دودين - الخليل

12- الطالب في جامعة بيرزيت علي الشيخ - دير عمار - رام الله

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات