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إذاعة "الجيش" في أول تعليق لها على استعراض القسام ضمن عملية تسليم الأسرى

01 فبراير 2025 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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تسليم أحد الأسرى في خان يونس للصليب الأحمر

علّقت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" على عملية تسليم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسرى الاحتلال اليوم من مدينتي خان يونس وغزة، وعملية الاستعراض الذي جرى خلال عملية التسليم.

وقالت الإذاعة اليوم السبت: "في استعراض حماس العسكري في ميناء مدينة غزة "أسلحة القنص وقاذفات آر بي جي"، حماس تحاول أن تثبت: نحن على أقدامنا وليس فقط بالكلاشينكوف.

وحمل عناصر القسام قاذفات مضادة للدروع وأسلحة أتوماتيكية بعضها تم اغتنامه من معاركها مع قوات الاحتلال في غزة، ويوم معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

وسلمت الكتائب 3 من أسرى الاحتلال إلى وفد الصليب الأحمر والذي بدوره ينقلهم إلى الداخل المحتل، في مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا، بعضهم من أصحاب أحكام المؤبدات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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