خبير عسكري: معركة "طوفان الأقصى" أنتجتْ قياداتٍ جديدة للمقاومة الفلسطينيَّة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، إن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة ذهبت بشهداء من الصف الأول، ولكنها أنتجت قيادات جديدة للمقاومة الفلسطينية ستقود المرحلة المقبلة.

وأوضح العميد حنا، أنَّ المقاومة في غزة اكتسبت الدروس والتجارب العسكرية خلال 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية، وعليها أن تستفيد منها لمعرفة ما جرى.

واعتبر، أن المرحلة الحالية هي جديدة بالنسبة للمقاومة وستكون هناك قيادات جديدة، ولكن لن تكون معروفة لجيش الاحتلال، كما كان الحال مع القيادات السابقة.

ويوم الخميس، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف و"ثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للقسام".

وأمس الجمعة، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن المقاومة قررت الإعلان رسميًا عن رحيل عدد من قادتها الذين "رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، وسلّموا الراية لجيل جديد من القادة لمواصلة المسير نحو القدس".

ورأى العميد حنا- في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن إعلان حركة حماس عن استشهاد قادتها السياسيين والعسكريين يأتي في ظل الانتقال إلى مرحلة جديدة، التي من المفروض أن تشهد إعادة تنظيم وتركيب الهيكلية في كل الجوانب العسكرية.

وأضاف، أن "إسرائيل" كانت تعتقد أن الضيف كان مشلولا، لكن برنامج "ما خفي أعظم" أظهر أن معلوماتها الاستخباراتية للاحتلال غير صحيحة، بل إن الرجل هو من خطط ونظم، بعد أن أصبح مسؤولا عن كتائب القسام.

وأعاد حنا التذكير بما فعلته المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث قامت بعملية خداع كبيرة للاحتلال الإسرائيلي، في معركة "طوفان الأقصى".

وفي مرحلة ما بعد "طوفان الأقصى" وانتقال "إسرائيل" إلى القتال في قطاع غزة، نظمت المقاومة المعركة وهندستها كما تريدها لتجلب الاحتلال إلى أرض جهزتها مسبقا ليقاتل على طريقتها.