بدء خروج 50 مريضًا وجريحًا من غزَّة عبر معبر رفح البري

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة، محمد زقوت، إنه تم إرسال قائمة تضم 50 مريضًا وجريحًا أمس، بالإضافة إلى مرافقيهم، للسفر عبر معبر رفح البري وتلقّي العلاج بالخارج.

وأشار زقوت، إلى أنَّ الترتيب يبدأ بتوافد المرضى اليوم السبت إلى مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، ومن ثم نقلهم بالحافلات إلى المعبر".

وأوضح، أنَّ الحالات التي تحتاج إلى نقل بالإسعاف سيتم نقلها عبر إسعافات الهلال الأحمر.

ولفت إلى أنه تم الاتصال بجميع المرضى وإبلاغهم، ومنظمة الصحة العالمية أكدت وجود ممثلين عنها لاستقبال المرضى في المستشفيات.

وأظهرت مقاطع الفيديو، استعدادات المرضى والجرحى في قطاع غزة للسفر إلى الخارج، وتلقي العلاج اللازم.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن أول فوج من المرضى والجرحى الفلسطينيين سيسافر عبر معبر رفح البري السبت.

وقالت الوزارة في بيان: "سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 فبراير/ شباط 2025".

وأوضحت أنها ستتواصل "مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة وذلك هاتفيا".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنَّ معبر رفح فُتح أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ أن اقتحمه الجيش الإسرائيلي في أيار/ مايو الماضي بعدما كان من المقرر افتتاحه، بداية الأسبوع وفقًا لاتفاق المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وبحسب الاتفاق، كان من المفترض أن يتم فتح المعبر يوم الأحد، لكن تم تقديم الموعد ليكون اليوم، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى والمتوقعة غدًا.

وبموجب الاتفاق، ستعيد قوات جيش الاحتلال انتشارها حول معبر رفح وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.

وفي وقت سابق، صرح محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيكون جاهزًا للافتتاح خلال أيام، وذلك بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العمليات الإسرائيلية.

وأضاف أن المعبر سيفتتح من الجانبين بعد إتمام إصلاحات الجانب الفلسطيني، بحضور مسؤولين أوروبيين وفلسطينيين. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.

وفي 19 يناير، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين