كتائب القسَّام تسلِّم 3 أسرى"إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في غزَّة وخانيونس.. كيف بدا المشهد؟

سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، 3 أسرى "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في مدينة خانيونس ومدينة غزة.

وبدأت عملية التسليم من خانيونس، حيث أفرجت القسَّام عن الأسيرين "الإسرائيليين" عوفر كالديرون و ياردن بيباس وسلَّمتهما إلى الصليب الأحمر.

وبعد ساعةٍ من عملية التسليم الأولى، أتمَّت كتائب القسَّام مراسم تسليم الأسير "الإسرائيلي" الأمريكي الثالث كيث سيغال من ميناء مدينة غزة.

وقبل عملية تسليم الأسيرين، وقَّع الصليب الأحمر على وثائق تسلُّم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة ضمن صفقة التبادل.



وانتشرت عناصر كتائب القسام في أحد المواقع بخانيونس، على بعد شارع واحد من منزل الشهيد يحيى السنوار، بالتزامن مع انتشار عناصر آخرين في موقع الميناء غربي غزة.

ونصبت منصة ولافتات كبيرة حملت صورة الشهيدين محمد الضيف ورافع سلامة والشهداء القادة الذي أعلنت القسام استشهادهم، إلى جانب عبارات باللغة العبرية كتب فيها "الصهيونية لم تنتصر".

وأقلَّت عناصر وحدة الظل مركبةً تم اغتنامها من قوات جيش الاحتلال خلال السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كما حملوا سلاح "تيفور" الذي تم اغتنامه في العملية نفسها.

في السياق، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر سيتأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم.

وأشارت مصلحة السجون، إلى أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيبدأ بعد إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" من غزة، لافتةً إلى أنّ الأسرى الفلسطينيين سينقلون إلى الضفة الغربية، وإلى معبر كرم أبو سالم.

المصدر / فلسطين أون لاين