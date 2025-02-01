كتائب القسَّام تسلِّم أسيرين "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في خانيونس.. كيف بدا المشهد؟

سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أسيرين "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما سيتم الإفراج عن الثالث في منطقة ميناء غزة.

وأظهرت مقاطع الفيديو تسليم كتائب القسام الأسيرين "الإسرائيليين" عوفر كالديرون و ياردن بيباس إلى الصليب الأحمر، في مدينة خانيونس.

وقبل عملية تسليم الأسيرين، وقَّع الصليب الأحمر على تسلُّم الأسيرين الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردن بيباس ضمن صفقة التبادل.



وانتشرت عناصر كتائب القسام في أحد المواقع بخانيونس، على بعد شارع واحد من منزل الشهيد يحيى السنوار، بالتزامن مع انتشار عناصر آخرين في موقع الميناء غربي غزة.

ونصبت منصة ولافتات كبيرة حملت صورة الشهيدين محمد الضيف ورافع سلامة والشهداء القادة الذي أعلنت القسام استشهادهم، إلى جانب عبارات باللغة العبرية كتب فيها "الصهيونية لم تنتصر".

في السياق، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر سيتأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم.

وأشارت مصلحة السجون، إلى أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيبدأ بعد إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" من غزة، لافتةً إلى أنّ الأسرى الفلسطينيين سينقلون إلى الضفة الغربية، وإلى معبر كرم أبو سالم.

المصدر / فلسطين أون لاين