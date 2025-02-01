أبو زهري: مقترح ترامب "سخيف" وما فشل الاحتلال تحقيقه بالقوَّة لن يحصل عليه بألاعيب السِّياسة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، إنَّ الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير غزة تحت ذرائع إعادة بنائها يمثل إصراراً أمريكياً على الشراكة في الجريمة.

وأكد أبو زهري في تصريحاتٍ صحفية، أنَّ هذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة، وما فشل الاحتلال بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة.

وأضاف، أنَّ "إصرار الإدارة الأميريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم".

وأمس الجمعة، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده على أن كلا من الأردن ومصر سيستقبلان في بلديهما سكانا من قطاع غزة، في تصريحات أدلى بها لصحفيين في البيت الأبيض.

واقترح ترامب يوم 25 يناير/كانون الثاني نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة" الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.

والأربعاء السابق، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وإلى جانب مصر، أبدت جهات عدة رفضها مقترح ترامب، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تجمّع مصريون أمام الجانب المصري من معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة للتظاهر ضد مقترح ترامب.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات