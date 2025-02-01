اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

تصدَّت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم السبت، لاقتحامات الاحتلال عدة مناطق في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، إنَّ عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من مدخلها الغربي، وانتشرت في محيط مخيم العين وشارع سفيان وشارع الجامعة، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال إحدى البنايات في شارع حيفا وبناية أخرى في شارع سفيان قرب مصرف الصفا.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوة إسرائيلية في محيط البلدة القديمة في نابلس، وشارع سفيان حيث تمكنت المقاومة من تفجير عبوات ناسفة بالقوة المقتحمة.

ودهمت قوات الاحتلال منزلا بالقرب من بنك الصفا بشارع البساتين، وإحدى العمارات السكنية بالقرب من المجمع الغربي للمدن على المدخل الشمالي لنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس ودهمت منزل الأسير “خالد برهم” الذي سيتم الإفراج عنه نهار اليوم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت عدداً من الحواجز في محيط نابلس وهي بوابة مجدل بني فاضل، وتحت جسر ألونا، وجماعين، ويتما، وجوريش، وعقربا، ومردا الغربية.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس، إنّ مقاتليها تمكّنوا برفقة رفاقهم من استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة موجهة في محور شارع سفيان محققين إصابات.

وأضافت: "يواصل أبطالنا برفقة رفاقهم في تشكيلات العسكرية التصدي لقوات العدو في محاور القتال وفق متطلبات وظروف الميدان.

وأعلنت "مجموعات الشاهين" في كتائب شهداء الأقصى- طلائع التحرير، تمكن مقاتليها من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس بعبوة "القاسم" شديدة الانفجار في شارع سفيان، كما خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة.

المصدر / وكالات