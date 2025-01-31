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111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر ..

(طالع) قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا السبت

31 يناير 2025 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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(طالع) قائمة أسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا السبت
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى يعلنون قائمة بأسماء 183 أسيرا سيتم الإفراج عنهم يوم غد السبت الموافق 1/2/2025 من بينهم 111 من معتقلي بعد السابع من أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، في بيانها مساء اليوم الجمعة، أن 72 أسيراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية سيتحررون غداً ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة المقاومة، 54 من حركة فتح، 8 من حماس، اثنان من الجبهة الشعبية، اثنان من الجبهة الديمقراطية، و6 من الجهاد الإسلامي، بينهم 111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وقالت المكتب في بيان صحفي، إنه "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".

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