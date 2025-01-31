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قرعة كأس العالم لكرة السلة تضع (إسرائيل) في مجموعة مع دولة عربية

31 يناير 2025 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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قرعة كأس العالم لكرة السلة تضع (إسرائيل) في مجموعة مع دولة عربية
وكالات/ فلسطين أون لاين

أسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب الأردن في مجموعة واحدة مع المنتخب الإسرائيلي.

وأوقعت القرعة التي جرى سحبها في قاعة المتحف الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية، منتخب الأردن في المجموعة الثالث التي تضم أيضا منتخب البلد المضيف سويسر إضافة إلى (إسرائيل) والدومنيكان.

وفي ما يلي نتيجة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما:

  • المجموعة الأولى: صربيا – الأرجنتين – نيوزيلندا - مالي
  • المجموعة الثانية: ألمانيا – سلوفينيا – كندا - الصين
  • المجموعة الثالثة: سويسرا – إسرائيل – الدومنيكان - الأردن
  • المجموعة الرابعة: أمريكا – أستراليا – فرنسا – الكاميرون.

يذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما، ستقام في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو ولغاية 6 يوليو2025.

وتعيش العلاقات الأردنية الإسرائيلية اللتان تربطهما معاهدة سلام، حالة من التوتر رسميًا وشعبيًا نتيجة الحرب التي تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة، وسط احتمالات بعدم لعب الأردن للقاء مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يترتب عليه عقوبات وغرامات من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

 

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#كرة القدم #رياضة #كأس العالم #كرة السلة

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