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شخصيات المجتمع المدني والإعلام..

واتساب: شركة تجسُّس (إسرائيليَّة) استهدفت عشرات المستخدمين عبر منصَّتها

31 يناير 2025 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف مسؤول في تطبيق واتساب، أن شركة "باراغون سولوشنز" الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز"،  أن شركة "واتساب" رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدمًا لمنصتها، موضحًا أن لأهداف شملت عددًا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام.

وأضاف أن الشركة أرسلت خطابًا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك، وأن واتساب "عرقل" منذ ذلك الحين محاولة التسلل.

ويبيع تجار برامج التجسس، مثل باراغون، برامج مراقبة عالية الجودة لجهات حكومية وعادة ما يروجون لخدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.

واكتُشفت أدوات تجسس مماثلة على هواتف صحفيين وناشطين وسياسيين معارضين عدة مرات، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 مسؤولا أمريكيا، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.

ومنذ عام 2021، نشرت عدة وسائل إعلام دولية، تقارير تُشير إلى أنه تم استخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن أس أو" (NSO) الإسرائيلية -التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها- من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

 

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#فيسبوك #وسائل التواصل الاجتماعي #واتساب #بيغاسوس #إكس #أدوات التجسس

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