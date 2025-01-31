حزب اللَّه يعزِّي حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد الضَّيف ورفاقه

وكالات/ فلسطين أون لاين

تقدم حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، بأحر التعازي والتبريكات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني، في استشهاد قائد هيئة أركان "كتائب القسام" محمد الضيف وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري.

ومساء اليوم الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، عن استشهاد القائد العام محمد الضيف (60 عاماً) ونائبه مروان عيسى "أبو البراء"، وثُلة من قادة المقاومة خلال معركة "طوفان الأقصى".

وقال حزب الله، في بيان صحافي، "إننا نعلن اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين ظلوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات حياتهم، مقدمين كل ما استطاعوا من أجل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما خص البيان القائد الكبير محمد الضيف بالذكر، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز مهندسي معركة "طوفان الأقصى" وقادتها في الميدان".

وأضاف البيان، أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين ارتقوا في معركة "طوفان الأقصى" أثمرت عن نصر عظيم أجبر العدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، وحقق تحريرًا لعدد كبير من الأسرى والمعتقلين.

وأكد الحزب في ختام بيانه، على أن هذه التضحيات ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارًا على مواصلة درب المقاومة، وستقرب الأمة من النصر والكرامة الذي وعد الله به عباده المؤمنين.