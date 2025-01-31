الصحة بغزّة تعلن عن سفر أوَّل فوج مرضى وجرحى عبر معبر رفح غدًا السَّبت

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، أن أول فوج من المرضى والجرحى الفلسطينيين سيسافر عبر معبر رفح البري غدا السبت.

وقالت الوزارة في بيان: "سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 فبراير/ شباط 2025".

وأوضحت أنها ستتواصل "مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة وذلك هاتفيا".

وفي وقت سابق، صرح محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيكون جاهزًا للافتتاح خلال أيام، وذلك بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العمليات الإسرائيلية.

وأوضح مجاور، في تصريحات صحفيَّة لوكالة "الأناضول"، أن الجانب المصري من المعبر، الذي يقع في نطاق محافظة شمال سيناء، جاهز بنسبة 100% للافتتاح.

وأضاف أن المعبر سيفتتح من الجانبين بعد إتمام إصلاحات الجانب الفلسطيني، بحضور مسؤولين أوروبيين وفلسطينيين.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.

وفي 19 يناير، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.