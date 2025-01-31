40 ألفًا يؤدُّون صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح قادة القسَّام الشُّهداء

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الغائب اليوم على روح القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف ورفاقه وشهداء فلسطين في المسجد الأقصى المبارك، بعد صلاة الجمعة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية عند باب الأسباط، حيث اعتدت بالدفع على الشبان ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد الأقصى.

ودعتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس، لأداء صلاة الغائب على أرواح الشُّهداء قادة المقاومة العظام، القائد محمد الضيف ورفاق دربه أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام.

وقالت حماس في بيان صحفي، "وفاءً للقادة شهداء المقاومة الكبار، وفي مقدمتهم قائد أركان كتائب القسام، القائد المجاهد الشهيد محمد الضيف، الذين ارتقوا في معركة طوفان الأقصى، دفاعاً عن أرض فلسطين المباركة ومقدساتها، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأمس الخميس، نعت حماس القائد الشهيد محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام، وكوكبة من القادة الكبار المجاهدين الأبطال الشهداء؛ أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "بكلّ معاني الفخر والاعتزاز، وبمزيد من الثبات والإصرار والمُضي على درب المقاومة والصُّمود، ننعى إلى شعبنا العظيم في قطاع غزَّة، وفي الداخل المحتل والضفة والقدس، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، القائد الكبير المجاهد البطل شهيد فلسطين والأمَّة:محمَّد الضَّيف (أبا خالد)، قائد هيئة أركان كتائب الشّهيد عزّ الدّين القسَّام وإخوانه القادة الكبار المجاهدين الأبطال الشهداء. "محمَّد الضَّيف (أبا خالد)، قائد هيئة أركان كتائب الشّهيد عزّ الدّين القسَّام وإخوانه القادة الكبار المجاهدين الأبطال الشهداء: - مروان عيسى (أبا البراء)، نائب قائد هيئة أركان كتائب القسَّام - غازي أبو طماعة (أبا موسى)، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية - رائد ثابت (أبا محمَّد)، قائد ركن القوى البشرية - رافع سلامة (أبا محمَّد)، قائد لواء خانيونس - أحمد الغندور (أبا أنس)، قائد لواء الشمال - أيمن نوفل (أبا أحمد)، قائد لواء الوسطى".

