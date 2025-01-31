أبو عبيدة يعلنُ أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المُقرَّر الإفراج عنهم غدًا

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة الرابعة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى"، غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 01-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم، عوفر كالدرون، وكيث شمونسل سيغال، و ياردن بيباس.

وأمس الخميس، سلَّمت كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، المجندة "الإسرائيلية" الأسيرة آجام بيرغر، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا القدس، الأسيرة أربيل يهودا والأسير وغادي موزيس من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وبالمقابل، أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس، عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون "الإسرائيلية".

والسبت الماضي، سلَّمت كتائب الشهيد القسام الأسيرات المجندات "الإسرائيليات" الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة، فيما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات من غزة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

المصدر / فلسطين أون لاين