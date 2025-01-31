مظاهرات مصريَّة عند معبر رفح رفضًا لمُخطَّطات تهجير الشعب الفلسطيني

نظم مئات المصريين، في وقت متأخر من مساء الخميس،وقفات احتجاجية أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، تضامنًا مع الفلسطينيين ورفضًا لمقترح تهجيرهم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر الأعداد الكبيرة المتجهة إلى معبر رفح، في خطوة وصفت بأنها تعبير عن رفض شعبي واسع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة.

ونظّم المحتجون تلك الفعاليات بعدة محافظات بمصر، في وقت متأخر من مساء الخميس، ورفعوا علمي مصر وفلسطين مرددين هتافات ضد تهجير الفلسطينيين، قبيل توجههم إلى معبر رفح، وفق إعلام محلي ومقاطع فيديو بمنصات التواصل.

وهذا أول احتشاد شعبي رافض منذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في 25 يناير/ كانون ثان الجاري، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته "إسرائيل" طوال أكثر من 15 شهرا.

ونُظمت الوقفات الاحتجاجية في محافظات عدة منها البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية (شمال) وبورسعيد والإسماعيلية، (شرق) والشرقية (دلتا النيل/ شمال)، والقليوبية (شمال العاصمة القاهرة) وبني سويف (وسط).

🚨عاجل | تجمع كبير من المصريين في معبر رفح للمشاركة في أكبر تظاهرة دعمًا لغزة وأهلها، رفضًا لمخططات تهجير السكان، وتأكيدًا على تضامن مصر مع حقوق الشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/n18QeGmQLn — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 31, 2025

ورفع المحتجون لافتات ضد التهجير ومقترح ترامب الذي كرره أكثر من مرة آخرها أمس الخميس، ورددوا هتافات منها: "بأجسادنا واقفين نحمي حدودنا من التهجير، شعب مصر شعب كبير لا لا للتهجير".

ومن بين الهتافات أيضا: "الشرقية قالتها قوية مصر ضد الخطة الأمريكية" و"القدس عربية" و"لا لا للتهجير من المحلة لفلسطين" و"لا لا للتهجير، جايين (قادمون) نقولها قوية فلسطين عربية لا لا للتهجير".

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رفض مصر القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مثل هذه الخطط تمثل "ظلمًا لن تشارك فيه القاهرة".

والأحد الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب الإبادة الإسرائيلية في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".



المصدر / وكالات