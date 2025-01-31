فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد صياد برصاص الاحتلال في بحر النُّصيرات

"كوماندوز فلسطين" وقائدُ "حرب الأدمغة".. من هو الشَّهيد مروان عيسى؟

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربية

الضَّيف ورفاقه.. مسيرةٌ نضاليَّة استثنائيَّة دوّخت أجهزة المخابرات "الإسرائيلية"

العائدون: توفير أساسيَّات الحياة ضرورةٌ آنية لتثبيت صمودنا

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشُّهداء قادة المُقاومة

"حصار مستشفيات ودمارٌ واسع".. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم الخامس

"بين الواقع الإستراتيجي والظُّروف الميدانية".. كيف قرأ المُحلِّلون إعلان القسَّام استشهاد القائد الضَّيف ورفاقه؟

بين الأنقاض والذِّكريات: عودةٌ إلى غزَّة بعد 14 شهراً من النُّزوح

لليوم الـ 11 تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين

شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال على البقاع شرق لبنان

31 يناير 2025 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتقاء شهدين وإصابة آخرين جرّاء غارات "إسرائيلي" على البقاع شرقي لبنان.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الغارة الإسرائيلية على جنتا-البقاع أدّت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيدين وإصابة 10 أشخاص بجروح.

وأفادت منصات إخبارية لبنانية بتعرّض عدّة مناطق في البقاع شرقي البلاد لاستهداف "إسرائيلي" اليوم الجمعة بعد منتصف الليل.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته جنوبي لبنان، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وشنّت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، غارتين على منطقة النبطية، جنوبي لبنان؛ الأولى على النبطية الفوقا، والثانية على زوطر الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #وقف إطلاق النار في لبنان #عدوان على لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة