شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال على البقاع شرق لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتقاء شهدين وإصابة آخرين جرّاء غارات "إسرائيلي" على البقاع شرقي لبنان.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الغارة الإسرائيلية على جنتا-البقاع أدّت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيدين وإصابة 10 أشخاص بجروح.

وأفادت منصات إخبارية لبنانية بتعرّض عدّة مناطق في البقاع شرقي البلاد لاستهداف "إسرائيلي" اليوم الجمعة بعد منتصف الليل.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته جنوبي لبنان، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وشنّت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، غارتين على منطقة النبطية، جنوبي لبنان؛ الأولى على النبطية الفوقا، والثانية على زوطر الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين