استشهاد صياد برصاص الاحتلال في بحر النُّصيرات

استشهد صباح اليوم الجمعة صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء عمله قبالة ساحل بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها تجاه الصياد ساهر وليد القرعان (19 عاماً) في بحر النصيرات، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ويوم الأربعاء الماضي، أصيب عدد من الصيادين، بعد مهاجمة زوارق حربية إسرائيلية مراكب الصيادين في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واعتقل جيش الاحتلال اثنين منهم.

ويواصل جيش الاحتلال منع دخول الصيادين إلى البحر ويستهدف كل من يحاول الصيد رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منذ 19 يناير الجاري.



المصدر / فلسطين أون لاين