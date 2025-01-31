الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربية

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ اللية الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتدت بالضرب على عائلات الأسرى المحررين في طوفان الأحرار.

في القدس المحتلة، أكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر صبحي أبو خليفة في بلدة عناتا بالقدس المحتلة واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، اعتقلت شقيقه.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط منزل الأسير صبحي أبو خليفة قبل انسحابها من بلدة عناتا.

ويأتي اقتحام قوات الاحتلال لمنزل عائلة أبو خليفة، خلال استقبالها المهنئين بالإفراج عن نجلها صبحي، بعد أن أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال من مدة محكوميته البالغة 18 عاماً.

واقتحمت شرطة الاحتلال منزل المعتقل المفرج عنه رشيد الرشق في البلدة القديمة، وقيدت الدخول إلى المنزل ومنعت عائلته من التصوير.

كما اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع الإفراج عن المعتقلين، حيث داهمت منزلي أمير فروخ ومحمد العباسي، واقتحمت بلدة العيسوية وداهمت منزل رضا عبيد، واقتحمت مخيم شعفاط وداهمت منزلي مؤاب أبو خضير وصبحي أبو خليفة واعتقلت شابا من المخيم، واقتحمت بلدة الطور.

في الخليل، اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر علي فرج الله في بلدة إذنا قضاء الخليل.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أيمن أبو الهيجا عقب محاصرة منزل عائلته في بلدة اليامون غرب جنين، وطلبت من عائلته إخلاء المنزل، واستجوبتهم، قبل أن تعتقله.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد وشادي عليات، عقب محاصرتها منزلاً في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات