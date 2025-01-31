"حصار مستشفيات ودمارٌ واسع".. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم الخامس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، عدوانها في مدينة ومخيم طولكرم، وسط حصارٍ متواصل وتحليق مكثف للطيران.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منزلين في مدينة طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفرض الاحتلال حصارًا على منزل في إسكان المهندسين بين ضاحيتي شويكة واكتابا شرق المدينة، وطالب عبر مكبرات الصوت من بداخل المنزل بتسليم نفسه، في الوقت الذي حاصرت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت بكثافة باتجاه المنزلين، وسط اندلاع مواجهات في المكان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال عتقلت الشبان أَيمَن مَرعِي، ومجد حدايدة، ومؤمن ابو تمام بعد اشتِباكَات دامت في منزل بالحيّ الجَنوبي في مدينة طولكرم .

ونشرت قوات الاحتلال دوريات المشاة بشكل كبير في مختلف أحياء مدينة طولكرم، وتحديدا الحي الغربي وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة الذي شهد تدميرا واسعاً قبل أيام، مع استمرار الاستيلاء على المباني التجارية فيه وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لقناصته.

وألحقت جرافات وآليات الاحتلال العسكرية، دمارًا واسعًا في البنية التحتية داخل ومحيط مخيم طولكرم، لا سيما شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، والاستيلاء على المباني التجارية العالية المحيطة بهما، مع عرقلة عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وإخضاعها للتفتيش والتحقيق الميداني.

المقاومة تتصدى

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أنَّ مقاتليها تمكّنوا من الاشتباك مع قوة مشاة صهيونية في محور الحارة الجنوبية وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة.

وأكدت كتائب القسام كتيبة طولكرم، أنّ أحد مجاهديها الميامين خاض منذ ساعات الفجر الأولى ، اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في "الحي الجنوبي" بمدينة طولكرم مؤكدين وقوع إصابات مباشرة في صفوف العدو.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات