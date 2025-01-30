أبو عبيدة: قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة البارزين، خلال معركة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة: "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف".

كما زفت القسام، مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خانيونس).

وأشار إلى أنه سبق إعلان استشهاد قائد لواء الشمال أحمد الغندور، وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل، في أثناء المعركة.

وأوضح "أبو عبيدة"، أن منظومة القسام لم تشهد فراغًا قياديًا ولو لساعة واحدة، مشددًا أن استشهاد القادة زاد من بسالة المجاهدين ودافعيتهم للقتال، واستمدوا القوة من عقيدتهم الراسخة، حيث "القائد يخلفه ألف قائد".

وأكد "أبو عبيدة" أن القادة العظماء الذين ارتقوا في معركة "طوفان الأقصى" استشهدوا مقبلين غير مدبرين، في ساحات الشرف والبطولة، سواء داخل غرف العمليات، في الاشتباكات المباشرة مع قوات العدو، أو أثناء تفقد صفوف المجاهدين وتنظيم سير المعركة.

وشدد أن هؤلاء القادة الكبار حققوا مرادهم بالشهادة التي طالما كانت غاية أمنياتهم، ليختتموا حياتهم الحافلة بالتضحية في سبيل الله، والدفاع عن الوطن والمقدسات.

وأضاف أنهم بدمائهم الزكية أعلنوا أن حياتهم ليست أغلى من حياة أي طفل فلسطيني، فصدقوا العهد مع الله ومع شعبهم.

وظهر الضيف للمرة الأخير قبيل عملية طوفان الاقصى من خلال فيديو بينما كان يوقع القرار المتعلق بالبدء بالمعركة في 7 أكتوبر.

يتبع..