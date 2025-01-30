حماس: نعاهد شعبنا بأنَّنا لن نتخلَّى عن أسرانا وسنعمل حتَّى تفرغ السُّجون

غزة/ فلسطين أون لاين

نأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، الشعب الفلسطيني بمناسبة خروج دفعة جديدة من الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "نُبرِق مجدداً إلى شعبنا الفلسطيني المرابط بأسمى معاني الفخر والعزة، بمناسبة خروج دفعةٍ جديدةٍ من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد أن أرغمته مقاومتنا الباسلة على فتح زنازينه لهم، وذلك بموجب اتفاق وقف العدوان وتبادل الأسرى".

وأكدت الحركة، أن "الاستقبال الحاشد الذي حظي به أسرانا المحررون من قبل جموع شعبنا، رغم محاولات الاحتلال التنكيل بهم وبعوائلهم، هو رسالةٌ واضحةٌ للمحتل بأن قضية الأسرى خطٌ أحمر، وأن إرهابه لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله حتى تحرير جميع الأسرى واستعادة الأرض والمقدسات".

وأضافت: "نعاهد شعبنا العظيم بأننا لن نتخلى عن أسرانا، وسنبقى نعمل بكل جهد وعزيمة حتى تُفرَغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا الأبطال. ولن يثنينا تهديد العدو أو بطشه عن الاستمرار في مساعينا لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة".

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية من سجن "عوفر" العسكري جنوب غربي رام الله، في صفقة "طوفان الأحرار" ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

وتم الإفراج عن 66 أسيرًا إلى رام الله، 9 آخرين إلى غزة، و16 إلى القدس، فيما شمل القرار أيضًا إبعاد 20 أسيرًا إلى أماكن أخرى ضمن إطار صفقة "طوفان الأحرار".

وشمل الإفراج أيضًا 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد، و48 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 طفلًا من الأسرى "طوفان الأحرار".

وكان في استقبال الأسرى مئات المواطنين الفلسطينيين؛ والذي رافقوا الحافلات، وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام؛ تزامنًا مع مظاهر فرح "محدودة" وابتهاج بتحرر الأسرى.

وصباح اليوم، أفرجت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن مجندة إسرائيلية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم "سرايا القدس"، لأسير وأسيرة من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتُعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها جرى تحرير 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم من أصحاب المؤبدات " السجن مدى الحياة"، و48 أسيرًا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرًا من الأطفال.