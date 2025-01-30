بالأسماء.. وصول الأسرى الـ 9 المفرج عنهم من سُّجون الاحتلال إلى غزَّة (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الخميس، بوصول 9 أسرى فلسطينيين جرى الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بموجب الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، في صفقة "طوفان الأحرار" ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

وأوضحت مصادر محلية، وصول 9 أسرى فلسطينيين عن طريق الصليب الأحمر إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر، أن الأسرى التسعة الذين تم الإفراج عنهم من قطاع غزة اليوم: علاء صلاح، مصباح حلس، بهاء الدين القصاص، محمد غالي، بلال العديني، عبد الرحيم أبو هولي، عاهد أبو خوصة، نضال البرعي، أحمد السكني.

وتم الإفراج عن 66 أسيرًا إلى رام الله، 9 آخرين إلى غزة، و16 إلى القدس، فيما شمل القرار أيضًا إبعاد 20 أسيرًا إلى أماكن أخرى ضمن إطار صفقة "طوفان الأحرار".

وشمل الإفراج أيضًا 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد، و48 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 طفلًا من الأسرى "طوفان الأحرار".

وكان في استقبال الأسرى مئات المواطنين الفلسطينيين؛ والذي رافقوا الحافلات، وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام؛ تزامنًا مع مظاهر فرح "محدودة" وابتهاج بتحرر الأسرى.