كيف نكَّلت القسَّام بـ "رموز الأولويَّة الإسرائيليَّة" خلال تسليم المجندة بجباليا؟!

غزة/ فلسطين أون لاين

سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس الأسيرة المجندة الإسرائيلية آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، والأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس و5 محتجزين تايلنديين من أمام ركام منزل الشهيد يحيى السنوار بخان يونس (جنوبا)، في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهرت اللقطات لحظة خروج المجندة الإسرائيلية المفرج عنها من وسط الركام في مخيم جباليا وتظهر صورة قائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيد أحمد الغندور.

كما وأظهرت عملية التسلم عرض كتائب القسام سلاحًا حصل عليه مقاتلوها من جنود الاحتلال، وهو من نوع "عقرب"؛ وهي بنادق CZ Scorpion المعدلة والمسجلة كبندقية ذات ماسورة قصيرة من قبل شركة Capitol Armory.

وعلّقت "كتائب القسام" لافتة تحمل شعارات عدد من الألوية العسكرية في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تعرضت لكمائن قاتلة وتكبدت خسائر فادحة خلال المعركة في شمال غزة.





وتضمنت اللافتة شعارات معدلة لألوية "الناحال" و"كفير" و"غفعاتي" و"401". وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرب النفسية التي تستخدمها المقاومة لتسليط الضوء على خسائر الجيش الإسرائيلي في المواجهات الدائرة بالقطاع.

وظهر شعار لواء غفعاتي، وهو لواء النخبة في قوة المشاة الإسرائيلية، وقد تم تغييره من ثعلب إلى ثعلب مطعون بخنجر ومن فوقه باللغة العبرية "جباليا قبر غفعاتي"، أما لواء كفير، وهو لواء مشاة، وشعاره خنجر فقد تم رسمه على شكل خنجر في جمجمة جندي.





وتم أيضا إظهار شعار لواء ناحال، وهو لواء نخبة بالجيش الإسرائيلي على شكل منجل يحصد جنودا، علما بأن الشعار الأصلي هو لسنابل بعدة ألوان. وتم إدخال تغيير كبير في شعار اللواء 401 المدرع، ليبدو وكأنه خوذة فيها جمجمة.





والوحدات العسكرية الأربع نفذت عمليات واسعة في شمال قطاع غزة ما تسبب بدمار كبير وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين.

وتعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها سيتم تحرير 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم من أصحاب المؤبدات "السجن مدى الحياة"، و48 أسيرا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرا من الأطفال.