بعد انتظار ساعات.. حافلات الأسرى الفلسطينيِّين المفرج عنهم تغادر سجن عوفر

غزة/ فلسطين أون لاين

غادرت حافلات الصليب الأحمر الدولي، مساء اليوم الخميس، سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وعلى متنها الأسرى الفلسطينيون المقرر الإفراج عنهم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى المتضمنة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى 110 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد والأحكام العالية.

ومن بين المحررين في هذه الدفعة، زكريا الزبيدي القيادي في "شهداء الأقصى" والذي يعرف بأنه أحد أبطال "نفق الحرية" الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أن يعتقلهم الاحتلال مجددا.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة الخامسة مساء بتوقيت فلسطين، وذلك بعد تعليق (إسرائيل) عملية إطلاق سراحهم بشكل مفاجئ.

وقال المكتب في بيان: "بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لفلسطين (15:00 ت.غ)".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث، عن مصدر سياسي، لم تسمه، إنه تقرر "تعليق إطلاق سراح الأسرى بسبب لقطات عملية إطلاق سراح الرهائن في خان يونس (جنوب قطاع غزة)".

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين سيفرج عنها، حيث كانت قد أفرجت سلطات الاحتلال في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيرا من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.