الاحتلال حاول عرقلته... تأكيد موعد الإفراج عن الدُّفعة الثَّالثة من الأسرى الفلسطينيِّين

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة الخامسة مساء بتوقيت فلسطين، وذلك بعد تعليق (إسرائيل) عملية إطلاق سراحهم بشكل مفاجئ.

وقال المكتب في بيان: "بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لفلسطين (15:00 ت.غ)".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر إسرائيلي أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الوسطاء، وسيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين عند الساعة الخامسة مساء. وأضافت “بعد التأخير، تستعد الأجهزة الأمنية لاحتمال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين”.

وفي وقت سابق، علقت سلطات الاحتلال بصورة مفاجئة، إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين بعد دقائق قليلة من إعلانها تسلم 3 أسرى إسرائيليين و5 عمال تايلانديين أطلق سراحهم من غزة.

وقال عومر دوستري، متحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بمنشور على منصة إكس: "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليماتهما بتأجيل إطلاق سراح الأسرى المقرر إطلاق سراحهم اليوم حتى يتم ضمان الخروج الآمن لرهائننا في الأيام القليلة المقبلة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث، عن مصدر سياسي، لم تسمه، إنه تقرر "تعليق إطلاق سراح الأسرى بسبب لقطات عملية إطلاق سراح الرهائن في خان يونس (جنوب قطاع غزة)".

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين سيفرج عنها، حيث كانت قد أفرجت سلطات الاحتلال في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيرا من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.