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قيادي بحماس: إطلاق سراح العمَّال التَّايلنديِّين ال 5 جاء استجابةً لجهود تركيَّة

30 يناير 2025 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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قيادي بحماس: إطلاق سراح العمال التايلنديين الـ5 جاء استجابة لجهود تركيَّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أنّ إطلاق سراح العمال التايلنديين الـ5 جاء استجابة لجهود دبلوماسية وتدخل من الرئيس التركي أردوغان والوسطاء.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الاستخبارات التركية أمنت إطلاق سراح خمسة أسرى تايلانديين بقطاع غزة، الخميس، إثر "دبلوماسية استخباراتية" أجرتها مع حركة "حماس" بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت عن مصادر أمنية، أنه تماشيًا مع الأهمية التي يوليها الرئيس أردوغان للقضية الفلسطينية، حافظت الاستخبارات التركية مع وزارة الخارجية على اتصالاتها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية الأحداث في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية، لعبت دورًا تسهيليًا، وبذلت جهوداً دبلوماسية استخباراتية فعالة في هذا الصدد.

وأفادت بأن الاستخبارات التركية لعبت أيضا دورًا مهمًا في إجلاء المدنيين الفلسطينيين المصابين والمرضى وكذلك مواطنين أتراك كانوا في غزة، وتوسطت كذلك بإطلاق سراح بعض الأسرى الأجانب في غزة تلبية لطلبات المساعدة القادمة من الدول الأجنبية.

وأضافت المصادر أنه بناء على توجيهات الرئيس أردوغان واصلت الاستخبارات التركية التي تنسق مع نظيرتها التايلاندية منذ بداية الأحداث في غزة، اتصالاتها مع حماس بشأن الأسرى التايلانديين من أجل إطلاق سراحهم.

 

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#غزة #العمال التايلنديين

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