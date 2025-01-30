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"صور مروِّعة".. بن غفير يعلِّق على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليِّين في غزَّة

30 يناير 2025 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

علق وزير الأمن القومي المستقيل المتطرف إيتمار بن غفير، على مشاهد تسليم الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزَّة، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، اليوم الخميس.

وقال بن غفير، عبر منصة "إكس"، إن مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الخميس، تظهر أن ما جرى هو "فشل (إسرائيلي) كامل" وليس "انتصارا كاملا".

وأضاف: "الصور المروعة القادمة من غزة توضح أن هذا ليس انتصارا كاملا، بل فشل كامل، في صفقة متهورة لا مثيل لها".

وجدد بن غفير دعوته إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من "المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه، وأن تسحقهم (إسرائيل) عسكريا حتى يتوسلوا لإعادة رهائننا"، وفق تعبيراته.

واستدرك: "لكنها (حكومة نتنياهو) قررت اختيار طريق الاستسلام".

وسبق أن انتقد بن غفير بشدة حكومة نتنياهو، في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، على وقع مشاهدة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين وهم يعودون من وسط وجنوب القطاع إلى شماله.

وكان بن غفير استقال من منصبه بالحكومة، رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

سلَّمت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، المجندة "الإسرائيلية" الأسيرة  آجام بيرغر، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة،  بالتزامن مع تسليم سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا القدس، لأسير وأسيرة من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

 

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