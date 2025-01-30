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وزارة الصحة: 43 شهيدًا وصلوا إلى مشافي غزَّة خلال الـ 24 ساعة ماضية

30 يناير 2025 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة: 43 شهيدًا وصلوا إلى مشافي غزَّة خلال الـ 24 ساعة ماضية
غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 47 ألفًا و460 شهيدًا بالإضافة لـ 111 ألفًا و580 مصابًا بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة، في التقرير اليومي الإحصائي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 43 شهيدًا وصلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لمشافي قطاع غزة؛ بينهم 42 شهيدًا انتشال وشهيد متأثرا بجروحه.

وأشارت إلى، أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 

 

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#قطاع غزة #غزة

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