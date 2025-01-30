الإعلام العبري معلّقًا على مشهد تسليم أربيل يهود: "هذه مشاهد مذلة"

علّق الإعلام العبري على مشاهد تسليم الأسيرة "الإسرائيلية" أربيل يهود الأكثر شهرة في غزة، في مدينة خانيونس، تحديدًا أمام منزل قائد حماس الشهيد يحيى السنوار، قائلًا: "هذه مشاهد مذلة".

وحسب ما نشرت "معاريف" على موقعها، اليوم الخميس، أن عملية التسليم كان لها رمزية مهمة، فقد انتظرت السيارة التي كانت تُقل الأسرى الإسرائيليين قرابة الـ40 دقيقة، وذلك حتى تستطيع المرور من أمام منزل يحيى السنوار، الذي قُتل وهو يعمل على إذلال "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة العبرية أنه كان من الممكن نقلهم من سيارات الآسرين إلى سيارات الصليب الأحمر، ولكن حماس تعمّدت ذلك التأخير، لأن (إسرائيل) أخّرت عودة النازحين إلى شمالي غزة، وتعمدت حماس أيضًا إنزالهم للمشي أمام منزل السنوار، وذلك إمعانًا في إذلال (إسرائيل)، ونديّة للطريقة التي عاد بها سكان شمالي غزة مشيًّا على الأقدام عبر شارع الرشيد.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين