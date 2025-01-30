فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري معلّقًا على مشهد تسليم أربيل يهود: "هذه مشاهد مذلة"

من مخيم جباليا وخانيونس.. "كتائب القسام" و "سرايا القدس" تُفرجان عن 3 أسرى "إسرائيليين" (شاهد)

حماس: مشاهد تسليم أسرى الاحتلال يؤكد وحدة كتائب القسَّام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان

كتائب القسَّام تزفُّ شهداء طمون وتؤكد: سنواصل الطريق الذي رسمه مجاهدونا بدمائهم الطَّاهرة

من هو الأسير الأعلى حُكمًا من الأسرى المقرَّر الإفراج عنه اليوم؟

حماس: الضَّفَّة تمرُّ بمرحلة خطيرة تستدعي الدِّفاع عن الأرض ومقاومة الهدم والتهجير

مقتل جندي وإصابة آخرين في حدثٍ أمني "صعب" بمخيم جنين

كيف علَّق الإعلام العبري على مشاهد تسليم القسَّام للمجنّدة "الإسرائيلية" الأسيرة آجام بيرغر؟

أمير دولة قطر يصل دمشق

بدران: الشَّعب الفلسطيني لن يتوقَّف عن المقاومة حتى ينال حقوقه كاملة

الإعلام العبري معلّقًا على مشهد تسليم أربيل يهود: "هذه مشاهد مذلة"

30 يناير 2025 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
...

علّق الإعلام العبري على مشاهد تسليم الأسيرة "الإسرائيلية" أربيل يهود الأكثر شهرة في غزة، في مدينة خانيونس، تحديدًا أمام منزل قائد حماس الشهيد يحيى السنوار، قائلًا: "هذه مشاهد مذلة".

وحسب ما نشرت "معاريف" على موقعها، اليوم الخميس، أن عملية التسليم كان لها رمزية مهمة، فقد انتظرت السيارة التي كانت تُقل الأسرى الإسرائيليين قرابة الـ40 دقيقة، وذلك حتى تستطيع المرور من أمام منزل يحيى السنوار، الذي قُتل وهو يعمل على إذلال "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة العبرية أنه كان من الممكن نقلهم من سيارات الآسرين إلى سيارات الصليب الأحمر، ولكن حماس تعمّدت ذلك التأخير، لأن (إسرائيل) أخّرت عودة النازحين إلى شمالي غزة، وتعمدت حماس أيضًا إنزالهم للمشي أمام منزل السنوار، وذلك إمعانًا في إذلال (إسرائيل)، ونديّة للطريقة التي عاد بها سكان شمالي غزة مشيًّا على الأقدام عبر شارع الرشيد.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #اربيل يهود #تسليم الأسرر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة