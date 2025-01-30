فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري معلّقًا على مشهد تسليم أربيل يهود: "هذه مشاهد مذلة"

من مخيم جباليا وخانيونس.. "كتائب القسام" و "سرايا القدس" تُفرجان عن 3 أسرى "إسرائيليين" (شاهد)

حماس: مشاهد تسليم أسرى الاحتلال يؤكد وحدة كتائب القسَّام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان

كتائب القسَّام تزفُّ شهداء طمون وتؤكد: سنواصل الطريق الذي رسمه مجاهدونا بدمائهم الطَّاهرة

من هو الأسير الأعلى حُكمًا من الأسرى المقرَّر الإفراج عنه اليوم؟

حماس: الضَّفَّة تمرُّ بمرحلة خطيرة تستدعي الدِّفاع عن الأرض ومقاومة الهدم والتهجير

مقتل جندي وإصابة آخرين في حدثٍ أمني "صعب" بمخيم جنين

كيف علَّق الإعلام العبري على مشاهد تسليم القسَّام للمجنّدة "الإسرائيلية" الأسيرة آجام بيرغر؟

أمير دولة قطر يصل دمشق

بدران: الشَّعب الفلسطيني لن يتوقَّف عن المقاومة حتى ينال حقوقه كاملة

مقتل جندي وإصابة آخرين في حدثٍ أمني "صعب" بمخيم جنين

30 يناير 2025 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن حدث أمني صعب تعرض له جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين للمقاومة في مخيم جنين.

وقالت منصات عبرية، إنّ الكمين الطي وقعه فيه الجنود بمخيم جنين، أدّى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.

وتداولت المنصات مقطع فيديو يظهر لحظة نقل إسعاف الاحتلال لجنود مصابين وجندي قتيل من مخيم جنين.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين" "بعد الاستعراض السخيف الذي قام به وزير الجيش المهزوم كاتس أمس والانتصار المزعوم الذي أعلنه في أزقة المخيم، أكد لنا مقاتلونا تمكنهم ظهر اليوم من تنفيذ عملية هندسية معقدة واستدراج قوة مشاة صهيونية من لواء جولاني لمنزل تم تفخيخه بعبوات تم السيطرة عليها من قوات العدو الصهيوني خلال العملية العسكرية قبل أيام". 

وأضافت السرايا "وفور دخول القوة إلى المنزل تمكن أبطالنا في وحدة الهندسة من تفجير المنزل الذي تحصنت به القوة محققين إصابات وقتلى في صفوف العدو". 

وأكدت أن هذه العملية تأتي ردًا على عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها العدو المهزوم بحق أبطالنا في سرية طمون مساء أمس.

وتُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم العاشر على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، وسط تصدٍ واشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #مخيم جنين #طوفان الأقصى #كمائن نوعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة