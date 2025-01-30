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حماس: مشاهد تسليم أسرى الاحتلال يؤكد وحدة كتائب القسَّام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان

30 يناير 2025 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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حماس: مشاهد تسليم أسرى الاحتلال يؤكد وحدة كتائب القسَّام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تثب مجددًا قدرتها العالية على التحكُّم في المشهد عبر عمليات تسليم منظمة أبهرت العالم،  وبعد أن مرّغت أنف جيش العدو المجرم في رمال غزة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أنَّ الحدث اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى  المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل التي تمت أمام بيت الشهيد القائد يحيى السنوار.

وأضافت "تنوع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من مختلف مناطق القطاع، في جباليا الصمود، وفي  خانيونس ومن أمام بيت القائد الشهيد المشتبك يحيى السنوار، رسالة للعالم بأن شعبنا باقٍ على أرضه، وسيواصل المقاومة، ومُصَمِّم على التحرير والعودة".

وأكدت أنّ المناطق التي دمرها الاحتلال  وأعدم الحياة فيها تشهد اليوم أحد مشاهد الانتصار لشعبنا ومقاومتنا  في تحقيق وإنجاز عمليات التبادل.

وأشارت حماس، إلى أن الجميع يترقّب اليوم تحرير الدفعة الجديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الفاشي، بعد أن أُرغم العدو الصهيوني على الإفراج عنهم في إطار صفقة (طوفان الأقصى)، ونجدد عهدنا لهم ولشعبنا المرابط على مواصلة السير معًا على طريق الحرية والاستقلال.

وسلَّمت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، المجندة "الإسرائيلية" الأسيرة  آجام بيرغر، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة،  بالتزامن مع تسليم سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا القدس، لأسير وأسيرة من مدينة خانيونس جنوب القطاع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار #تسليم أسرى الاحتلال

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