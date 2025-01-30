كتائب القسَّام تسلِّم المُجنّدة "الإسرائيلية" آجام بيرغر للصَّليب الأحمر (شاهد)

سلَّمت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، المجندة "الإسرائيلية" الأسيرة آجام بيرغر، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتمت عملية إخراج الأسيرة بيرغر من بين ركام أحد المنازل التي دمرها الاحتلال في مخيم جباليا، وسط مشهد مهيب من تجمع المواطنين الذين كانوا يهتفون بأناشيد القسام والشهيد المشتبك قائد الطوفان يحيى السنوار.

واستلم الصليب الأحمر الدولي المجندة الأسيرة بيرغر، بعد توقيع وثيقة الاستلام مع عناصر القسام.

وحمل مقاومو "كتائب القسام" أسلحة "تافور" الإسرائيلية، والتي كانوا قد اغتنموها خلال معركة طوفان الأقصى، كما رُفعت الأعلام الفلسطينية، ولافتة علقتها "كتائب القسام" تحمل شعارات الألوية العسكرية في جيش الاحتلال، "الناحال، وكفير، وجفعاتي، و401"، التي تعرضت لكمائن قاتلة وتلقت خسائر فادحة خلال المعركة في شمال غزة.

وظهرت الأسيرة مرتديةً زيها العسكري، وتحمل بيدها شهادة بالإضافة إلى كيس كرتوني يتضمن هديةً من القسام.

وصباح اليوم، بدأ مجاهدو كتائب الشهيد عزالدين القسام بالانتشار في مواقع تسليم الأسرى "الإسرائيليين" الثلاثة، ضمن المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأحرار.

وأظهرت الصور، انتشار المقاومة في المنطقة الواقعة مقابل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة الذي شهد عدوانًا وحصارًا صهيونيًا واسعًا خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

كما أكدت مصادر محلية، انتشار كتائب القسام في محيط منزل قائد حركة حماس الشهيد المشتبك يحيى السنوار في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المرتقب الإفراج عنهم في الجزء الثالث من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة تليغرام، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم الخميس الموافق 30-01-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم، أربال يهود، آجام بيرغر، جادي موشي موزسس.

والسبت الماضي، سلَّمت كتائب الشهيد القسام الأسيرات المجندات "الإسرائيليات" الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة، فيما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات من غزة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

المصدر / فلسطين أون لاين