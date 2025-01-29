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(طالع) قائمة أسرى المؤبدات الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا الخميس

29 يناير 2025 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، أسماء الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 110 أسرى.

وأظهرت القوائم، أن 32 أسيراً فلسطينياً محكومون بالمؤبد سيخرجون من سجون الاحتلال غداً: 16 من حركة فتح، 11 من الجهاد الإسلامي، اثنان من الشعبية، اثنان من الديمقراطية، وواحد من حركة حماس.

وقالت مؤسسات الأسرى، إن  استقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لعملية التبادل سيكون غداً الخميس في منطقة الردانة بمحافظة رام الله، ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف النهار.

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#غزة #الأسرى #الضفة

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