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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على الأسر جديدة

29 يناير 2025 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على الأسر جديدة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استئناف عملية توزيع الطحين على الأسر وسط قطاع غزة وذلك يوم غدٍ الخميس الموافق 30 يناير 2025.


من هم المستفيدون؟

  •  الأسر الكبيرة: تستهدف الأونروا الأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر.
  •   الترتيب الأبجدي: سيتم توزيع الطحين حسب الحرف الأول من اسم رب الأسرة، ابتداءً من حرف الألف حتى حرف الياء.

 مراكز التوزيع: ستتم عملية التوزيع في مراكز محددة بمدن وسط القطاع غزة، كالآتي:

  • - مركز توزيع النصيرات لأهالي النصيرات والبريج والمغرقة.  
  • - مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف) لأهالي دير البلح والمغازي والزوايدة.
  • - مركز المخاتير.  

ملاحظات هامة:

  •  الهوية: يجب إحضار الهوية الشخصية الأصلية لاستلام الطحين.
  •   التعاون: يرجى التعاون مع المخاتير والالتزام بالتعليمات.
  •  المزيد من التفاصيل: للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يُرجى التواصل مع أقرب مركز توزيع للأونروا.
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#قطاع غزة #غزة #الأونروا

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