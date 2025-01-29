الكنيست يصادق على قانون يسمح للمستوطنين بتملُّك الأراضي في الضَّفَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء وتملُّك الأراضي في الضفة الغربية بصفتهم الشخصية، وذلك في الجلسة التي عُقدت يوم الأربعاء.

وجاءت المصادقة بالقراءة التمهيدية بعد 3 أيام من اعتماده لدى اللجنة الوزارية للتشريع، بعدما تقدم به عضو الكنيست موشيه سليمان، الذي ينتمي إلى حزب الصهيونية الدينية بقيادة المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية. ويحتاج القانون إلى المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة قبل دخوله حيِّز التنفيذ.

ويسمح القانون الإسرائيلي الجديد ببيع أي قطعة أرض إلى أي مستوطن مثل أي شخص من الفلسطينيين، كما يسمح لهم شراء أي مساحة حتى لو 100 متر وليس لمشروع، وبدون إذن شراء، كما هو مطبق اليوم.

ويهدف القانون الإسرائيلي إلى إلغاء القانون الأردني لعام 1953 المعمول به حاليًا في الضفة الغربية، الذي يمنع أي مواطن فلسطيني من بيع أو نقل ملكية أرض لصالح "مواطن من دولة معادية"، وفي حال نقل ملكية أرض إلى شخص أجنبي، يُشترط أن تكون عملية البيع لشركة وليس لشخص، وأن لا يكون البيع بغرض التجارة، وأن تكون مساحة الأرض المبيوعة بحجم المشروع وإدارته فقط، وأن لا يتم اعتماد عملية البيع إلا بإذن شراء من مجلس الوزراء؛ وقد كانت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تعُدُّ نفسها خليفة لمجلس الوزراء الأردني.