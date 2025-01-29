"التَّعاون الإسلاميّ" تحذِّر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد "أونروا"

وكالات/ فلسطين أون لاين

حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من قرارات الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بمنع وكالة "الأونروا" من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأضافت، أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت المنظمة الإسلامية، إلى الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعنصر استقرار في المنطقة.

وشددت "التعاون الإسلامي"، أنه لا بديل لـ"الأونروا"، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولـ"الأونروا" بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، والمساءلة الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة.

وختم بالقول يجب بالضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.