أردوغان: نضال حماس بغزة أثبت أن روح المقاومة لن تخمد

وكالات/ فلسطين أون لاين

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وفدا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن وفد حماس يرأسه رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية فخر الدين ألطون.

كما حضره مستشار أردوغان للسياسة الخارجية والأمنية عاكف تشاطاي قليتش، والسكرتير الخاص للرئيس حسن دوغان.

وفي بيان آخر، قالت رئاسة دائرة الاتصال، إن الرئيس أردوغان أكد على مواصلة تركيا كشف الحقائق بغزة.

وأعرب عن أمله أن تكتمل المرحلتان الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار بنجاح، بحسب البيان.

وأكد أردوغان أن نضال الحركة الذي امتد 471 يوما (خلال حرب الإبادة) بغزة "أثبت مرة أخرى أن روح المقاومة لن تخمد".

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / الأناضول